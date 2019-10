Stutensee (dpa/lsw) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos bei Stutensee (Kreis Karlsruhe) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach ersten Ermittlungen sei der Fahrer am Dienstagmorgen aus unbekannten Gründen mit seinem Wagen auf die Gegenspur geraten, wo er mit dem Auto eines 20-Jährigen zusammenstieß, sagte ein Sprecher der Polizei. Rettungskräfte befreiten ihn, trotz Wiederbelebungsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Der andere Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Alter des Toten war zunächst unbekannt.