Stuhr (dpa/lni) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und noch an der Unfallstelle im Landkreis Diepholz gestorben. Er sei am späten Donnerstagabend in Stuhr in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache von seiner Straßenseite abgekommen, teilte die Polizei mit. Nach dem Aufprall wurde das Auto herumgeschleudert, stürzte auf die Seite und knallte anschließend mit dem Dach gegen einen zweiten Baum. Die eingeklemmte Beifahrerin wurde von der Feuerwehr befreit und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer wurde tot geborgen.