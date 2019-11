Steinhöring (dpa/lby) - Ein Motorradfahrer ist in Oberbayern bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 61-Jährige wollte auf einer Bundesstraße bei Steinhöring (Landkreis Ebersberg) einen Lastwagen überholen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle, der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein hoher Schaden. Die Polizei sucht nach Zeugen, ein Gutachter wurde hinzugezogen.