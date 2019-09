Steinfeld (dpa/lni) - Bei einem Arbeitsunfall in Steinfeld im Landkreis Vechta sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Auf dem Gelände eines Transportunternehmens sei es bei Flexarbeiten zu einer Verpuffung gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Ein 21 Jahre alter Mann erlitt dabei schwere Verbrennungen und musste per Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein 32-jähriger Kollege wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auch er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es am Montag zu der Verpuffung kommen konnte, ist bislang noch völlig unklar.