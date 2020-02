Stadtilm (dpa/th) - Schwere Verletzungen hat eine 54 Jahre alte Autofahrerin am Mittwoch bei einem Unfall im Ilm-Kreis erlitten. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau aus bisher ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße 90n in der Nähe des Stadtilmer Ortsteils Geilsdorf von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug der Frau überschlug sich, nachdem es in den Straßengraben geraten war. Die 54-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

