Sundremda (dpa/th) - Gleich 17 Wildschweine sind in der Nacht zum Donnerstag einem Unfall bei Sundremda (Kreis Saalfeld-Rudolstadt) zum Opfer gefallen. Eine 58-Jährige fuhr dort mit ihrem Auto in Richtung Rudolstadt, als eine größere Rotte die Straße überquerte. Sie habe nicht mehr ausweichen können, so dass das Auto mit etlichen Tieren zusammengestoßen sei, teilte die Landespolizeiinspektion Saalfeld mit. 17 Tiere seien auf der Straße oder im Straßengraben verendet. Nach dem Unfall musste die Straße voll gesperrt und von der Feuerwehr beräumt und gesäubert werden. Die Frau blieb laut Polizei unverletzt, doch an ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.