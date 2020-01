Stadecken-Elsheim (dpa/lrs) - Eine 80 Jahre alte Frau ist im Landkreis Mainz-Bingen von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau wollte am Montagabend vor ihrem Haus in Stadecken-Elsheim die Straße überqueren und achtete dabei wohl nicht genau auf den Verkehr, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 26 Jahre alter Autofahrer sah die Frau demnach zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die 80-Jährige wurde laut Polizei zunächst mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile habe sich ihr Zustand aber verbessert, so dass sie außer Lebensgefahr sei, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen.