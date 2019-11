Stade (dpa/lni) - Eine 77-Jährige ist mit ihrem Auto beim Parken vor einer Arztpraxis gegen eine Hauswand geprallt. Sie habe am Donnerstag auf der Parkfläche in Bützfleth bei Stade Gas- und Bremspedal verwechselt, teilte die Polizei mit. Das E-Auto steckte zunächst in der Wand fest, wie "Tageblatt.de" schrieb. Die Mitarbeiter der Arztpraxis blieben unverletzt und eilten der 77-Jährigen zur Hilfe. Sie wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An Auto und Hauswand entstand ein Schaden von 55 000 Euro.