Sprockhövel (dpa/lnw) - Bei der Kollision zweier Autos sind im Ennepe-Ruhr-Kreis drei Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Ein 18-Jähriger war mit seinem Wagen in Sprockhövel beim Abbiegen mit einem anderen Auto zusammengestoßen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Fahrer, die 49 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens sowie zwei Beifahrer kamen nach dem Unfall am Montagabend in Krankenhäuser.