Springe (dpa/lni) - Ein Auto ist in der Region Hannover vor einen Baum gefahren. Der 42-jährige Beifahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der 44 Jahre alte Fahrer erlitt schwerste Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Ob auch bei ihm Lebensgefahr bestand, war zunächst unklar.

Das Auto krachte den Angaben zufolge zwischen den Ortschaften Bennigsen und Gestorf der Stadt Springe gegen den Baum. Von der Wucht des Aufpralls wurde der Wagen zurück auf die Straße geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die Polizei suchte in der Nacht zum Freitag noch nach Zeugen.