Speyer (dpa/lrs) - Trotz eines Überschlags mit seinem Wagen ist ein 30 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall nahe Speyer nur leicht verletzt worden. Sicherheitsgurt und Airbag hätten ihn vor schwereren Verletzungen bewahrt, hieß es am Dienstag von der Polizei. Der Mann hatte auf der Autobahn 61 am Kreuz Speyer die Kontrolle über sein Auto verloren und sich in einem Gefälle mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der Wagen kam am Montagnachmittag erst an einer Bundesstraße zum Stehen, die unterhalb der Autobahn verläuft. Der 30-Jährige kam in ein Krankenhaus.