Sonnewalde (dpa/bb) - Ein 78 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor in Sonnewalde (Landkreis Elbe-Elster) ums Leben gekommen. Der Mann hatte am späten Dienstagnachmittag auf der Zeckeriner Straße eine Kurve geschnitten und war dabei in den Gegenverkehr geraten, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Süd am Mittwoch sagte. Demnach sei der Mann mit seinem Wagen frontal mit dem Vorderreifen des ihm entgegenkommenden Traktors kollidiert und wurde anschließend durch den Aufprall zur Seite geschleudert. Der Fahrer musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Traktorfahrer (54) erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden.