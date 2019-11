Sondershausen (dpa/th) - In Sondershausen (Kyffhäuserkreis) hat ein Autofahrer ein Leichtkraftrad gerammt. Der 17 Jahre alte Fahrer des Motorrads wurde dabei schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Der junge Mann war demnach am Montagabend auf dem Leichtkraftrad unterwegs, als er an einer Kreuzung von dem Auto erfasst wurde. Laut Polizei hatte der 17-Jährige Vorfahrt. Gegen den unverletzt gebliebenen Autofahrer wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.