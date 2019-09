Artikel per E-Mail versenden

Soltau (dpa/lni) - Ein Motorradfahrer aus Eschede ist am Sonntag bei einem Unfall im Heidekreis ums Leben gekommen. Der 43-Jährige missachtete nach Polizeiangaben das Überholverbot in einer unübersichtlichen Kurve der Kreisstraße 45 und rammte ein entgegenkommendes Auto mit überhöhter Geschwindigkeit. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin des Autos und ihr zwei Jahre alter Sohn wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.