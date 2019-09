Solms/Dillenburg (dpa/lhe) - Ein Fahrer eines Kleintransporters ist am Dienstag in Mittelhessen bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Der 41 Jahre alte Mann wurde nach Angaben der Polizei in Dillenburg in eine Klinik nach Gießen gebracht. Den Ermittlungen zufolge war er mit seinem Transporter bei Solms (Lahn-Dill-Kreis) aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Der 39 Jahre alte Fahrer des 40-Tonners überstand den Zusammenstoß unverletzt. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße 49 für mehrere Stunden gesperrt. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.