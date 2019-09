Sönnebüll (dpa/lno) - Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist in Sönnebüll im Kreis Nordfriesland bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Eine 82-jährige Fahrerin wollte am Samstagabend an einer Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es kam zu einer Kollision, bei der sich der 49-Jährige so schwere Verletzungen zuzog, dass er noch am Unfallort starb. Die 82-jährige Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden bei dem Unfall am Samstagabend leicht verletzt.