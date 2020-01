Sömmerda (dpa/th) - Weil er von einem Auto erfasst wurde, ist ein 35 Jahre alter Radfahrer in Sömmerda verletzt worden. Der 78 Jahre alte Fahrer des Pkw sei am Freitagabend beim Abbiegen mit dem 35-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Radfahrer stürzte über die Motorhaube des Fahrzeugs und wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht.