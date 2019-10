Sinsheim (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit vier Lastwagen und einem Auto auf der Autobahn 6 bei Sinsheim sind nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen leicht verletzt worden. Wie die Beamten mitteilten, musste ein Laster am Donnerstagmorgen verkehrsbedingt bremsen. Der Fahrer eines anderen Sattelzugs konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr auf den Vordermann auf und verlor seine Ladung - zwei Wohnmobile. Noch ein weiterer Laster fuhr in die Unfallstelle, touchierte wohl einen vierten Brummi und beschädigte zudem ein Auto. Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Räumung der Unfallstelle sollten mehrere Stunden dauern. Die A6 wurde in Richtung Mannheim gesperrt, es kam laut Polizei zu langen Staus.