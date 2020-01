Sinsheim (dpa/lsw) - Ein Schulkind ist in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind war am Donnerstagmorgen bei Dunkelheit über eine Straße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Trotz Vollbremsung sei es vom Wagen eines 51 Jahre alten Mannes erfasst und in den Gegenverkehr geschleudert worden. Dort prallte es gegen den Kleinbus eines 22-Jährigen. Ein Rettungswagen brachte das Kind in ein Krankenhaus. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.