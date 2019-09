Artikel per E-Mail versenden

Sinsheim (dpa/lsw) - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall nahe Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) gestorben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wollte der Fahrer eines Kleinlasters am Mittwochvormittag von einem Parkplatz auf die Bundesstraße 39 auffahren. Dabei geriet er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Auto zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen über die Leitplanke die Böschung hinabgeschleudert. Die beiden Insassen wurden dabei tödlich verletzt und starben an der Unfallstelle. Der Fahrer des Kleinlasters kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße musste komplett gesperrt werden. Die Schadenshöhe liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich.