Sindelfingen (dpa/lsw) - Bei einem Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge bei Sindelfingen sind zwei Männer und eine Frau getötet worden. Eine 36-Jährige kam am Freitagabend mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Elfjährige wurde leicht verletzt.

Ein 57-Jähriger war mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 464 aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Transporter zusammengestoßen. In der Folge kam der Transporter ins Schleudern und stieß wiederum mit zwei Autos zusammen. In dem einen Fahrzeug saßen eine 40-jährige Frau und ein 42-jähriger Mann, die beide starben. In dem anderen Auto wurde der 61 Jahre alte Fahrer getötet. Außerdem saßen die beiden Verletzten in dem Auto.

Die Bundesstraße war am Abend für mehrere Stunden gesperrt. Vor Ort waren rund 80 Rettungskräfte im Einsatz.