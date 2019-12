Simbach am Inn (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Autos und eines Traktors ist in Simbach am Inn ein 18 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der Mann war am frühen Montagabend mit seinem Fahrzeug auf einer Staatsstraße im Landkreis Rottal-Inn unterwegs, als vor ihm ein mit Holzstämmen beladenes Traktorgespann von einem Feldweg einbog, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam es zur Kollision. Der Autofahrer wurde so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus starb. Der 48-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt.