Seelze (dpa/lni) - Eine 80 Jahre alte Fußgängerin ist in Seelze bei Hannover von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die Frau sei mit ihrem Rollator hinter einem geparkten Auto auf eine Straße gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ein 56 Jahre alter Autofahrer konnte ihr nicht mehr ausweichen. Die Frau wurde am Samstag in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass sie wenig später starb.