Gevelsberg (dpa/lnw) - Ein sechs Jahre alter Junge ist im Ruhrgebiet von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Junge am Samstagmittag in Gevelsberg die Straße überqueren. Dabei habe ihn ein 67 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen erfasst, sagte ein Sprecher. Der genaue Unfallhergang müsse noch ermittelt werden.