Ferch (dpa/bb) - Auf der Autobahn 10 ist am Freitag ein Lastwagen mit einem Kleintransporter zusammengestoßen. Ein Mensch wurde verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Zu dem Unfall kam es kurz vor der Anschlussstelle Ferch (Potsdam-Mittelmark) in Fahrtrichtung Frankfurt (Oder). Ein Rettungshubschrauber musste auf der Autobahn landen. Die Richtungsfahrbahn wurde zwischen dem Dreieck Potsdam und Ferch zwischenzeitlich gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte. Weitere Informationen zum Unfallhergang wurden zunächst nicht mitgeteilt.