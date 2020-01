Schwerverletzter bei Unfall in Wallenhorst

Wallenhorst (dpa/lni) - Ein 38-Jähriger ist bei einem Unfall in Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) schwer verletzt worden. Der Autofahrer kam am späten Freitagabend mit seinem Wagen von der Bundesstraße 68 ab, wie die Polizei mitteilte. Dabei prallte das Auto mehrmals gegen die Leitplanke. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Die Bundesstraße war in eine Richtung zwischenzeitlich gesperrt.