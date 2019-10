Schwentinental (dpa/lno) - Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 76 sind am Donnerstag bei Schwentinental (Kreis Plön) vier Menschen verletzt worden - darunter auch ein Säugling. Nach ersten Erkenntnissen war der Wagen eines 69-Jährigen mit dem entgegenkommenden Auto einer Mutter kollidiert, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Wagen der 33-Jährigen, in dem sich auch ihr Säugling befand, wurde dabei gegen ein drittes Auto geschoben. In den Unfall verwickelt war auch ein viertes Fahrzeug, das über Trümmerteile fuhr. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Der 69-Jährige sowie die Mutter und ihr Säugling erlitten bei dem Zusammenprall in Höhe der Weinbergsiedlung schwere Verletzungen. Der Fahrer des dritten Autos wurde leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die B76 wurde zwischen Preetz und Schwentinental in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten am späten Vormittag an. Der Verkehr wurde über die B202 und die Landesstraße 211 umgeleitet. Die B76 sollte voraussichtlich gegen Mittag wieder für den Verkehr freigegeben werden.