Schweigen-Rechtenbach (dpa/lrs) - Ein 78-Jähriger hat in der Pfalz einen Unfall gebaut, in der Nähe geparkt und ist danach erst mal verschwunden. Der Rentner fuhr in Schweigen-Rechtenbach (Kreis Südliche Weinstraße) zu schnell auf einen Parkplatz und verwechselte dann das Bremspedal mit der Kupplung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.