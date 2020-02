Schüttorf (dpa/lni) - Ein heftiger Hagelschauer hat auf der Autobahn 31 bei Schüttorf in der Grafschaft Bentheim am Montag für mehrere Unfälle gesorgt. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Die A 31 war wegen der Aufräumarbeiten für rund drei Stunden in Richtung Norden gesperrt.

Bei den Unfällen sind nach den Angaben zunächst unabhängig voneinander drei Autos von der Straße gerutscht und in Leitplanken geprallt. Ein 24 Jahre alte Fahrer eines Transporters stieg dann aus, um zu helfen. In der Folge verlor ein weiterer Fahrer die Kontrolle über sein Auto und prallte in den auf dem Seitenstreifen geparkten Wagen. Der Fahrer des Transporters rettete sich mit einem Sprung über die Leitplanke, verletzte sich aber schwer. Die Fahrer der anderen Autos blieben unverletzt.