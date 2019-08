Schriesheim (dpa/lsw) - Bei einer Karambolage zwischen zwei Autos und einem Motorrad sind nahe Schriesheim (Rhein-Neckar-Kreis) drei Männer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 28-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr gerast und in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Ein Motorradfahrer konnte nicht mehr bremsen und prallte in die Unfallstelle. Die drei Männer erlitten schwere Verletzungen und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.