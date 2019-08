Waltersdorf (dpa/bb) - Ein Mann ist bei seiner Flucht vor der Polizei nahe Waltersdorf (Dahme-Spreewald) mit einem Auto gegen einen Baum gefahren und wenig später gestorben. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam der Wagen in der Nacht zum Mittwoch von der Berliner Chaussee ab und prallte mit voller Wucht gegen einen Baum. Der Mann wurde dabei aus dem Auto geschleudert und starb wenig später. Ein zweiter Mann wurde in dem Wrack eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zuvor hatten Zivilpolizisten die Männer in Schönefeld dabei beobachtet, wie sie sich an einem Transporter zu schaffen machten. Die Polizisten hätten daraufhin die Verfolgung aufgenommen. Die Identität der Männer war am Morgen noch nicht geklärt. Mehr Einzelheiten zu dem Unfall gab die Polizei zunächst nicht bekannt.