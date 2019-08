Schoden (dpa/lrs) - Ein 56-jähriger Traktorfahrer ist bei einem Arbeitsunfall im Landkreis Trier-Saarburg tödlich verletzt worden. Der Traktor sei bei Mulcharbeiten in Schoden aus ungeklärter Ursache auf die Seite gekippt und habe sich überschlagen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle - Reanimationsversuche blieben ohne Erfolg. Die Ermittlungen waren am Abend noch nicht abgeschlossen.