Langenweißbach (dpa/sn) - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 93 ist eine 35-Jährige gestorben. Eine Autofahrerin habe am Montagabend links abbiegen wollen und sei dabei mit einem Transporter zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag in Chemnitz mit. Die 23 Jahre alte Autofahrerin, der 56 Jahre alte Fahrer des Transporters und sein 46 Jahre alter Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt, der 43 Jahre alte Beifahrer des Transporters leicht. Die Beifahrerin des Autos starb. Mehrere Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Bundesstraße war für etwa vier Stunden gesperrt.