Schmölln (dpa/th) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 4 ist am Mittwoch ein Mann ums Leben gekommen. Er fuhr mit einem Kleintransporter am Morgen zwischen den Anschlussstellen Schmölln und Ronneburg an einem Stauende auf einen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Weitere Details zum Unfallhergang und zum Opfer nannte eine Sprecherin der Autobahnpolizei zunächst nicht. Die A4 war in Richtung Frankfurt am Main auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen am Vormittag gesperrt.