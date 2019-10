Schlüchtern (dpa/lhe) - Nach einem Unfall in Osthessen am Dienstagmorgen ist die Anschlussstelle Schlüchtern-Süd an der A66 gesperrt. Das teilte die Polizei mit. Fahrer könnten über die Anschlussstelle Schlüchtern-Nord auf die Autobahn gelangen. Wie lange die Sperrung andauerte, war am Morgen noch nicht absehbar. Ein Auto und ein Lkw waren bei Schlüchtern-Niederzell frontal zusammengeprallt. Details zu dem Unfall waren zunächst nicht bekannt.