Sprötau (dpa/th) - Auf einer Landstraße bei Sprötau (Landkreis Sömmerda) ist eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte die 19-Jährige in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 38 Jahre alter Transporterfahrer am frühen Mittwochmorgen auf der Landstraße zwischen Sprötau und Schloßvippach. Er stieß mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärten Umständen gegen die Radfahrerin, die mit Licht und Warnweste auf ihrem Rad unterwegs war.