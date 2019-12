Sprötau (dpa/th) - Eine 19-jährige Radfahrerin ist im Landkreis Sömmerda von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 38-jährige Autofahrer war am Mittwochmorgen zwischen Sprötau und Schloßvippach unterwegs und übersah die Radlerin trotz Warnweste und Lichts, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.