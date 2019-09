Rappelsdorf (dpa/th) - Eine Fahranfängerin hat sich in der Nähe von Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) mit ihrem Wagen mehrfach überschlagen und schwer verletzt. Die 18-Jährige sei aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochabend von der Fahrbahn abgekommen und ins Schleudern geraten, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Das Auto überschlug sich anschließend mehrfach und landete in einem Feld. Feuerwehrleute mussten die 18-Jährige aus dem Wagen befreien. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.