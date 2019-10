Schleiz (dpa/th) - Eine Reiterin und ein Pferd sind in Schleiz (Saale-Orla-Kreis) von einem Lkw angefahren worden. Die 28-jährige Frau sei schwer verletzt, teilte die Polizei am frühen Mittwochmorgen mit. Nach ersten Erkenntnissen wollte die Frau auf dem Pferd die Straße an einer Fußgängerampel überqueren, als das Fahrzeug sie ungebremst erfasste. Die Reiterin prallte auf den Bordstein. Sie sei am Abend außer Lebensgefahr gewesen, hieß es. Das Pferd wurde ebenfalls verletzt und von einem Tierarzt behandelt. Wieso es zu dem Unfall kam, wird noch ermittelt.