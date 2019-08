Schiesheim (dpa/lrs) - Eine Fahranfängerin ist in Schiesheim im Rhein-Lahn-Kreis gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die 18-Jährige am Freitag kurz nach Mitternacht aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Bundesstraße 54 ab. Bei dem Unfall wurde sie im Auto eingeklemmt, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die junge Fahrerin, die in ein Krankenhaus gebracht wurde. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Straße blieb für etwa eine Stunde gesperrt.