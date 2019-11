Schauenburg (dpa/lhe) - An einer Baustelle an der Autobahn 44 in Nordhessen ist am Donnerstagmittag ein Arbeiter tödlich verletzt worden. Er sei in dem abgesperrten Bereich nahe Schauenburg (Kreis Kassel) von einem dort eingesetzten Lastwagen angefahren worden, teilte die Polizei mit. Der 53-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der genaue Hergang muss noch ermittelt werden. Es sei nicht auszuschließen, dass der Lkw-Fahren den Arbeiter beim Rückwärtsfahren übersehen habe, hieß es. Die Autobahn selbst war von dem Unfall nicht betroffen.