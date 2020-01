Lensahn (dpa/lno) - Wegen eines umgekippten Tanklasters ist die Autobahn 1 bei Lensahn (Kreis Ostholstein) in Richtung Fehmarn am Samstag für mehr als 15 Stunden gesperrt gewesen. Seit Sonntagfrüh um 3.45 Uhr ist die Strecke wieder frei, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Auch in Richtung Süden stand zwischenzeitlich nur eine Spur zur Verfügung, weil der Lastwagen auf die linke Fahrspur ragte.

Der Lastwagen-Fahrer wurde nach den Angaben bei dem Unfall am Samstag gegen 12.11 Uhr verletzt, er ist sich aber nicht in Lebensgefahr. Laut seiner Aussage sei der Lastwagen auf freier Strecke von einer Windböe erfasst worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Die genaue Unfallursache sei aber noch nicht abschließend geklärt.

Grund für die Dauer der Sperrung waren die Bergungsarbeiten. Nach Polizeiangaben mussten rund 21 000 Liter Glukosesirup aus dem Lastwagen abgepumpt und ein Teil des Bodens ausgetauscht werden.