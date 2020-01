Lensahn (dpa/lno) - Wegen eines umgekippten Tanklasters ist die Autobahn 1 bei Lensahn (Kreis Ostholstein) in Richtung Fehmarn gesperrt. Auch in Richtung Süden stand am Samstagnachmittag nur eine Spur zur Verfügung, weil der Lkw auf die linke Fahrspur ragte, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall gegen 12.00 Uhr verletzt, er befindet sich aber nicht in Lebensgefahr. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord berichtet.

Nach Polizeiangaben werden die Bergungsarbeiten voraussichtlich bis zum frühen Abend andauern. Rund 21 000 Liter Glukosesirup müssen zuvor aus dem Lkw abgepumpt werden.