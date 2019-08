Schapen (dpa/lni) - Ein Rollerfahrer hat sich bei einem Unfall in Schapen im Landkreis Emsland schwer verletzt. Der 32-Jährige sei von der Straße abgekommen und anschließend vom Roller geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Der Fahrer habe keinen Helm getragen. Außerdem soll er beim Eintreffen der Polizei stark nach Alkohol gerochen haben. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn am Sonntag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.