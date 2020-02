Hagen (dpa/lnw) - Autofahrer haben auf der Autobahn 45 von Lüdenscheid in Richtung Dortmund am Freitagmorgen Geduld mitbringen müssen: Zwischen Lüdenscheid-Nord und Hagen-Süd kippte gegen 4.30 Uhr ein Lastwagen um. Er lag nach dem Unfall quer auf der Fahrbahn und blockierte alle Fahrspuren in Richtung Dortmund, wie die Polizei mitteilte. Ein Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in den Lkw. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten noch an.

Die Autobahn wurde in Richtung Dortmund voll gesperrt. Die Bergung des Lastwagens sollte den Angaben zufolge mehrere Stunden dauern. Genaue Angaben konnte die Polizei am frühen Morgen noch nicht machen.

Einschränkungen gab es auch auf der Bundesstraße 42 in Fahrtrichtung Koblenz bei Bad Honnef. Wegen Hochwassers war die Ausfahrt Rhöndorf noch gesperrt, wie der WDR-Staumelder verzeichnete.