St. Thomas (dpa/lrs) - Beim Überqueren einer Straße ist eine Siebenjährige am Dienstagnachmittag von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Das Mädchen war zuvor an einer Haltestelle aus einem Schulbus ausgestiegen, wie die Polizei mitteilte. Das Kind wurde mit Schürfwunden und Prellungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.