Sankt Martin (dpa/lrs) - Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Sankt Martin in der Pfalz lebensgefährlich verletzt worden. Er saß am Sonntagabend ohne Helm und Schutzkleidung auf seiner Maschine, als er frontal in ein entgegenkommendes Auto krachte, wie die Polizei mitteilte. Der Biker kam in eine Klinik.