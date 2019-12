Unfall: Mutter gestorben, Tochter in Lebensgefahr

Sande (dpa/lni) - Nach einem schweren Unfall im Kreis Friesland ist eine 41 Jahre alte Mutter gestorben, ihre zehnjährige Tochter ist in Lebensgefahr. Die Frau hatte am Freitagabend mit ihrem Wagen ein Fahrzeug auf einer Landstraße überholt, wie ein Polizeisprecher sagte. Beim Wiedereinscheren verlor sie aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Graben. Ersthelfer bargen die beiden Verletzten aus dem Auto, Rettungskräfte reanimierten sie vor Ort. Die Mutter erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, die Tochter wurde ins Klinikum nach Oldenburg gebracht.