Sandau (dpa/sa) - Beim Unfall eines Transporters mit Anhänger ist auf der B107 im Elb-Havel-Winkel ein 55-Jähriger ums Leben gekommen. Zwei weitere Insassen wurden verletzt, wie die Polizei in Stendal mitteilte. Das Gespann geriet am Dienstagmorgen zwischen Wulkau und Sandau aus noch ungeklärter Ursache ins Schlingern und kam von der Fahrbahn ab. Der Transporter überschlug sich und blieb auf der Seite im Straßengraben liegen. Der 55 Jahre alte Beifahrer starb an der Unfallstelle. Der 52 Jahre alte Fahrer und ein weiterer Insasse wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt weiter zur Unfallursache.