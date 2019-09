Salzbergen (dpa/lni) - Wegen eines umgestürzten Lastzuges ist die Autobahn 30 von Amsterdam nach Hannover nahe Salzbergen im Emsland für mehrere Stunden gesperrt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verunglückte der Lastzug aus Litauen am Donnerstagabend in einer Nachtbaustelle. Verletzt wurde niemand. Zur Bergung musste die Autobahn in Richtung Osnabrück und Hannover für fünf Stunden dichtgemacht werden. Die Höhe des Sachschadens stand zunächst nicht fest.